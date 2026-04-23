ミャンマーで軍が主導する新たな政権の大統領に就任したミン・アウン・フライン氏は、クーデター以降、拘束されている民主派指導者、アウン・サン・スー・チー氏について「前向きな措置を検討している」と明らかにしました。ミャンマー軍が主導する新政権のミン・アウン・フライン大統領は22日、首都ネピドーを訪問したタイのシーハサック外相と会談しました。タイ外務省の発表によりますと、ミン・アウン・フライン氏は会談のなか