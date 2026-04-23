KDDIは、山の中など携帯電話の圏外エリアから、スターリンク衛星とスマートフォンを直接繋いで通信するサービスを介して救助を要請する利用者に対し、これまで以上に迅速な救助活動に結びつくよう、SOSセンターを設置します。利用方法は、「auナビウォーク」や「ヤマレコ」など、対応しているアプリを起動し、衛星SOSボタンを押して、事故の発生時刻やけが人の数などの情報を入力します。その入力情報をSOSセンターが24時間365日体