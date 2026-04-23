パソコンメーカーのマウスコンピューターは、最大10万円引きとなる「ゴールデンウィークセール」を開始した。期間は2026年4月22日11時から5月13日10時59分までで、公式オンラインストアにて展開している。【画像】10万円オフとなる「G TUNE」モデルは…？今回のセールでは、スタンダードモデル「mouse」をはじめ、ゲーミングPCブランド「G TUNE」、クリエイター向け「DAIV」まで幅広い製品が対象。ノートPC・デスクトップPCと