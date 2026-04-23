お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえさんが4月21日、自身のYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」で、約5か月で10キロの減量に成功したことを報告しました。 【写真を見る】【 クワバタオハラ・くわばたりえ 】約5か月でマイナス10キロの減量成功「食べるものの内容を変えることが一番大きかった」動画によると、くわばたさんは2024年5月31日の時点で体重が69.7キロに達しており、70キロを超えたこともあっ