南海キャンディーズ山里亮太（49）が23日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。米国で殺人事件の容疑者に“助言”した罪でチャットGPTの開発元が刑事捜査されたことにコメントした。米メディアによると、南部フロリダ州の司法長官が21日にチャットGPTへの捜査を発表した昨年の銃乱射事件では、大学生の実行犯が近距離での銃の威力や、事件に国がどう反応するかなど、さまざまな助言をチャットGPTから受