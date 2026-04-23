モデルの高橋ユウの近影が、注目を集めている。高橋は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「ほぼ女子旅の楽しい撮影〜」と記し、茶髪のストレートヘアで笑顔を浮かべた、やわらかな雰囲気のショットをアップした。この投稿にファンからは「可愛いーーーー」「なんか雰囲気変わった！？」「ただただ可愛い」「お姉さんに更に似てる」などの声が寄せられている。姉は女優の高橋メアリージュン。「美人姉妹」として、た