◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）５月２日の東京ドームで、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑むＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、神奈川・相模原市の所属ジムで練習を公開。シャドーボクシ