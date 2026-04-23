◆チャンピオンズマイル（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）＝４月２３日、ゲート番決定出走馬１４頭が確定し、ゲート番が決定した。日本調教馬でＧ１・４勝をマークしているジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は６番枠から海外Ｇ１初制覇に挑む。シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は７番枠からスタートする。香港マイル連覇の香港馬ヴォイッジバブル（セ