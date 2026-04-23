皐月賞で１５着に終わったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は引き続き、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝とのコンビでＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かうことになった。管理する友道調教師が４月２３日、明らかにした。友道調教師は「競馬後はしんどそうでしたけど、こっちに戻ってからは元気があり余っている感じ。プールにも行っているし