◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑むＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、相模原市内の所属ジムで世界戦に向けた練習を公開した。大橋ジムからは大橋秀行会長