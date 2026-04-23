◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２３日、ゲート番決定出走馬８頭のゲート番が決定した。日本から参戦する昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は６番。世界歴代最高賞金の５１億円超えを誇る地元の英雄ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）は５番に入った。また、昨