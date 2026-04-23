バレーボール女子日本代表の関菜々巳（26＝ブストアルシツィオ）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演した。レジェンド選手について語った。レギュラー陣から勝手なイメージを投げかけられる番組の人気コーナー「ぽいぽいトーク」を実施。木曜レギュラーの島崎和歌子から「大林素子さんには頭が上がらないっぽい」と話題を振られた。関は“△”の札をあげ「頭は上がらないですけど怖くは