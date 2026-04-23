テレビ東京で放送中のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）で鈴木福とともにW主演を務めるあのが23日までに、自身のXを更新。鈴木に水をぶっかけた撮影を振り返った。【動画】「ミスったら土下座！と思いながら」鈴木福に水をぶっかけたあのちゃんの演技原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木とあのがダブル主演を務める。春日高男（鈴