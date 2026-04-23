メンタル教育家の飯山晄朗氏（56）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）にメンタル指導を行った際のエピソードを明かした。飯山氏は高木さんをはじめ、数々のアスリートや経営者にメンタル指導を行ってきた。この日のテーマは「運を自力で上げる方法」。飯山氏は「