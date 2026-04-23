米大リーグ、ダイヤモンドバックス戦の7回、5試合連続本塁打となる10号2ランを放つホワイトソックス・村上宗隆。日本勢歴代最速の24試合目でシーズン10号に到達した＝22日、フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆（26）が22日、フェニックスでのダイヤモンドバックス戦の七回に10号2ランを放ち、日本勢歴代最速の24試合目でシーズン10号に到達した。大谷翔平（ドジャース）がエンゼル