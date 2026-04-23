かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月22日（水）の同番組では、礼儀がなってない後輩芸人に山内が苦言を呈する場面があった。【映像】かまいたち山内、挨拶に来なかった後輩に苦言も…本人はまさかの言い訳「濱家さんとセットだったら行きます」今回は、収録中に誰が一番ギリギリ笑える“イヤなワード”で盛り上げるか対決する企画「第3回 イヤなこと言う王」を開