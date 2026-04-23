【「天幕のジャードゥーガル」1巻分無料】 開催期間：4月28日18時まで 「天幕のジャードゥーガル」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店はトマトスープ氏のマンガ「天幕のジャードゥーガル」が第55回日本漫画家協会賞コミック部門で大賞を受賞したことを記念し、4月28日18時までチャンピオンクロスで1巻分を完全無料で公開している。 「天幕のジ