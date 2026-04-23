日本サッカー協会(JFA)は23日、AFC U17アジアカップサウジアラビア2026に臨むU-17日本代表において、DF橋本凜来(FC東京U-18)が怪我のため不参加となり、代わってDF岩下雄飛(東海大静岡翔洋高)を招集すると発表した。また、グループリーグ初戦までチーム帯同予定のトレーニングパートナーであるDF進藤新大(柏レイソルU-18)が怪我で不参加となり、DF對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)を招集することも併せて伝えている。日本は大