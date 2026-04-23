U-17日本代表は日本時間5月6日開幕の「AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026」に出場し、「FIFA U-17ワールドカップカタール2026」出場権獲得と2大会ぶりのアジア制覇を目指す。チームは23日から千葉県内で3日間の国内合宿を実施。その後、エジプトでの直前合宿を経て決戦の地であるサウジアラビア入りする。活動初日を翌日に控えた22日、U-17日本代表GK高橋恒輝(大成高/3年)が東京都三鷹市の大成高グラウンドで自チームの