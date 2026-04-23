石油資源開発が８日ぶりに急反発。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦延長を発表したが、ホルムズ海峡の逆封鎖の継続を表明。原油の供給懸念が続くなか、２２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比３．２９ドル高の１バレル＝９２．９６ドルと上昇。日本時間２３日正午時点では９４ドル前後で推移し高止まり状態が続いている。この原油価格上昇が同社株の