スバル興業が続落している。２２日の取引終了後に、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたと発表しており、嫌気されている。同社は昨年９月、首都高速道路（東京都千代田）が発注する道路清掃業務の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けていた。今回の命令を受けて、同社では更なる法令遵守の徹底に取り組み、再発防止と信頼回復に努めるとしている。