盟和産業は大幅続伸し、年初来高値を更新した。２２日の取引終了後、投資やＭ＆Ａを手掛ける成成（東京都江戸川区）が新たに盟和産株式について５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視した買いが入った。関東財務局に提出された大量保有報告書によると、株式保有割合は５．４３％。報告義務発生日は４月１５日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこと」としている。 出所：MINKABU PRES