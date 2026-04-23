「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在でフライトソリューションズが「買い予想数上昇」３位となっている。 フライトは反落。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを手掛けるが、業績は低迷を余儀なくされている。ただ、２６年３月期は営業損益が５０００万円の黒字予想に。続く２７年３月期も新モバイル端末や本人確認ソリュӦ