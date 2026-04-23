十六フィナンシャルグループは５日ぶり反発。この日午後１時ごろ、２６年３月期連結業績予想について純利益を２３５億円から２７３億円（前の期比３１．０％増）へ上方修正すると発表した。傘下の十六銀行の資金利益や株式売却益が想定を上回る見込みのため。期末配当予想（４月１日付の株式分割考慮前ベース）も１００円から１４０円に増額した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS