沖縄県の海洋博公園 熱帯ドリームセンターで「ひまわり畑とひまわり展」が開催される。期間は4月29日（水・祝）～5月6日（水・振替休日）。 海洋博公園は沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園。沖縄美ら海水族館や海洋文化館、おきなわ郷土村など、多彩な施設が集まっている。熱帯ドリームセンター（愛称：美ら島植物園）では、約10種類2万本のひまわりで中庭が彩られる。 ひまわり