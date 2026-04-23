【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」を4月27日にリリース。これを記念したオンラインリリースパーティーが、Spotify、AWA、Stationheadにて開催されることが決定、その詳細が発表された。 ■Spotifyのリスニングパーティーには大森元貴も参加 Spotifyでは、4月27日19時から大森元貴が参加するリス