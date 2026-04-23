【写真】SixTONES春コーデの集合ショット／SixTONES×二宮和也『6SixTONES』場面写真／『6SixTONES』第1弾＆第2弾オフショット 『6SixTONES』（TBS系）の公式SNSで、SixTONESのオフショットが公開された。 本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。