【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S（読み：サンズ）」設立を発表。5月1日からは同社にてメンバー自身の手によるバンド運営をスタートさせる。さらに7・8月に控えたドームツアー『THE CINEMA』の最新ティザー映像もSEKAI NO OWARI公式YouTubeチャンネルなどで公開となった。 ■『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられるテ