ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番一塁」で先発出場。7回表の第4打席に今季10号2ランを放った。 ■球団新人では43年ぶり快挙 前日に日本選手では史上3人目となる4試合連続本塁打を記録した村上。この日もチームが反撃に転じる中で、その打棒を見せつけた。無死一塁で迎えた7回表の第4打席、村上はライアン・トンプソン投手の初球フォーシーム