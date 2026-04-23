新潟北署と新発田署・機動捜査隊は23日、中古自動車販売会社の敷地からアルミホイール付きタイヤなどを盗んだ容疑で新潟市北区に住む解体工の男(47)を逮捕しました。 警察によりますと、この男は2026年3月24日の未明と3月28日の未明に、聖籠町の中古自動車販売会社の敷地におかれていたアルミホイール付きタイヤなど計8点を盗んだとしています。警察が動機などを調べています。