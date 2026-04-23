２０２２年に起きた北海道・知床沖の遊覧船沈没事故から、４月２３日で４年です。斜里町では献花台が設置され、町民らが花を手向けていました。事故から４年を迎える２３日、遊覧船・ＫＡＺＵ Ｉが出航した斜里町のウトロ漁港は、穏やかな波が打ち寄せていました。２０２２年４月２３日に知床沖で発生した遊覧船沈没事故では、乗客・乗員２０人が死亡し、６人の行方がいまだ分かっていません。斜里町漁村センターには２３日