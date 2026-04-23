バレーボール女子日本代表の関菜々巳（26＝ブストアルシツィオ）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。意外な一面を明かした。レギュラー陣から勝手なイメージを投げかけられる番組の人気コーナー「ぽいぽいトーク」実施。「ハライチ」岩井勇気から「腹立つ人がいたら心の中でスパイク打つっぽい」と話題を振られた。関は“○”の札をあげ「心の中ではありますね」と爆笑。「イラッとす