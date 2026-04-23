奈良・正倉院に伝わる宝物で、段階的に色を塗って濃淡を表現した彩色技法「暈繝（うんげん）」について、宮内庁正倉院事務所（奈良市）が色の種類やパターンを１５件の宝物で詳しく分析し、調査結果をまとめた。青色に赤紫色を重ねて濃くするなど、繊細な「古代のグラデーション」が施されていることが明らかになった。同事務所が２２日、「正倉院紀要第４８号」で発表した。暈繝は、色をぼかさず同系統の色を塗り分けて華やか