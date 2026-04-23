「マイナ保険証」が23日午後、X（旧ツイッター）でトレンド入りした。この日までに、拾った健康保険証で他人に成り済まして病院を受診したなどとして、警視庁神田署が詐欺の疑いで住職の男（55）＝兵庫県姫路市＝を逮捕。この報道を受けて「マイナ保険証」が急上昇した。ネット上では「これがあるから、マイナ保険証が必要」「マイナ保険証に反対するのはこういう輩」「マイナ保険証だとこういう犯罪不可能だよね」「だからと