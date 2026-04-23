ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得した坂本花織が23日、東京・味の素本社で行われた従業員交流会に登場。前2回のオリンピック（平昌、北京）で、胃腸炎になっていたことを明かした。【写真】メダルをかけて…！笑顔をみせる坂本花織坂本は、銀メダルを2つ掲げて登場。同社から食生活の面でサポートを受けていた坂本は“心強い存在”とし、「最高のシーズンになりました。この1年間、サ