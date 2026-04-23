大津市の天台真盛（しんせい）宗総本山・西教寺で２５日から、非公開の国の重要文化財「客殿」の内部が初めて一般公開される。２３日に内覧会が開かれた。西教寺は戦国武将・明智光秀の菩提（ぼだい）寺。客殿の由来には諸説あるが、豊臣秀吉が築いた初代伏見城の一部を１５９８年頃に移築したとされる。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送に合わせ、初公開した。ふすまや杉戸には、鶴やボタンの花など狩野派の絵師による