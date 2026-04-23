元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ネットショッピングで詐欺に遭う寸前だったことを明かした。番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。枡田は“うたぐり深い女”として出演した。桝田は「うたぐり深い方なんですけど、ネットショッピングでいうと1回、詐欺に遭いそうになったことがあって。同じ商品が二度にわたって