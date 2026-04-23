カンロは、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」を4月28日より全国のセブン-イレブンで発売する。空想果実 イトピスの実EC限定で発売した「空想果実ラボスペシャルBOX」は限定1,200セットが約10時間で完売しており、好評につき再発売が決定した。グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されている。カンロの「空想果実」シリーズはそんなグミの