シマノは2026年7月25日・26日の2日間、長野県富士見町の富士見パノラマリゾートをメイン会場に「第34回シマノバイカーズフェスティバル」を開催する。第34回シマノバイカーズフェスティバル八ヶ岳や南アルプスを望む会場で、初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる多彩なレースやツアーを用意する。今大会では特に、初めてオフロードに触れる層に向けたカテゴリーや体験型コンテンツを拡充。世代を超えてマウンテンバイク(MTB)の