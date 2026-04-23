守護神ディアス手術、後半戦の復帰目指す米大リーグ・ドジャースのエドウィン・ディアス投手が、右肘の関節遊離体の除去手術を受けた。20日（日本時間21日）に故障者リスト(IL)入りし、後半戦の復帰を目指すとされている。今季から3年総額6900万ドル（約110億円）でドジャースに加入した守護神がシーズン早々に離脱。トップアスリートの専属トレーナーを務める「Tokyo Acupuncture Shibaura /はり治療院」の新盛淳司院長に、通称