敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放ち、日本人ファンの度肝を抜いた。さらに、この一発はメジャー新人最長記録に並ぶものだった。村上の勢いが止まらない。5回の第3打席に中前打を放った後、7回の第4打席に敵地を騒然とさせた。中越えへ飛距離451フィート（約