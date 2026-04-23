NVIDIAが、次世代のエージェント型AIおよび物理AIを推進するAIファクトリー向けにGoogle Cloud AI Hypercomputerを拡張することを発表しました。最大で96万基のRubin GPUまでスケール可能なNVIDIA Vera Rubin搭載の「A5X」インスタンスを企業が利用できるようになります。NVIDIA and Google Cloud Collaborate to Advance Agentic and Physical AI | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/google-cloud-agentic-physical-ai-f