台湾の頼清徳総統が2026年4月21日、予定されていた22日からのアフリカ訪問が急遽見合わせになったことをXで報告した。「中国からの圧力を受けて、突然、領空通過許可を取り消した」頼清徳氏は22日からエスワティニ（旧スワジランド）を訪問し、国王・ムスワティ3世の58歳の誕生日を記念する祝賀行事に出席する予定だった。訪問前日となる21日夜、頼清徳氏は「中国の威圧的な行動は現行の秩序を損なうものであり、独裁政権が国際秩