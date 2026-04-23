テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、４月に入社した会社を早くも退職する新入社員が相次いでいることを受け「昭和」と「令和」では働き方が変わり世代間のギャップをどう解決すればいいのかを特集した。スタジオにはゲスト解説者として千葉商科大の常見陽平教授が出演。特集の中で「静かな退職」を紹介した。「静かな退職」は最低限の業務だけに携わる働き方で常見氏は「なんで静かな