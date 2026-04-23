テスラのサイバートラックの2025年の売り上げの18％が、系列企業であるスペースXへのものであったことが分かった。2023年に発売開始となった同車は、著名人からの高い支持を得ていたが、アメリカの一般消費者の関心を得られていないことが浮き彫りとなった。 【写真】両手を高々と上げるイーロン・マスク氏 ブルームバーグの報道によれば、2025年第4四半期の7071台のサイバートラック登