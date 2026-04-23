高松市で行われたプライドパレード（2025年11月） 同性婚について考える企画展「私たちだって“いいふうふ”になりたい展 in 三豊」が、三豊市にあるゆめタウン三豊の「みとよパブリックスペース」で4月29日から5月9日まで開かれます。同性カップルがお互いに宛てたラブレターや写真などを展示するほか、5月3日と4日には企画展を主催する「三豊にじいろ研究会」による発表会も開かれます。「三豊にじいろ研