残り試合欠場でもワールドカップには間に合う見込みだと伝えられているスペイン1部バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルがPKを決めた直後に負傷交代となるアクシデントに見舞われた。今季の残り試合を欠場する可能性が浮上している。バルセロナは現地時間4月22日にラ・リーガ第33節でセルタと対戦し、1-0で勝利を収めた。前半40分にヤマルが決めたPKが決勝点となったが、18歳の背番号10はゴールの直後にピッチに倒れ込ん