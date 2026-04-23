■MLBダイヤモンドバックスーホワイトソックス（日本時間23日、チェイス・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“3番・一塁”で先発出場。7回の第4打席で、メジャー初となる5試合連続の10号ホームラン。2025年7月にドジャースの大谷翔平（31）がマークした日本選手最長の5試合連続に並び、リーグトップに1本差に迫った。ここまで4試合連続アーチを含む7戦5発、シーズン63本ペースの