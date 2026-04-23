「ダイヤモンドバックス１１−７ホワイトソックス」（２２日、フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が「３番・一塁」で出場。七回の第４打席で５戦連発となる１０号２ランを放った。ジャッジ（ヤンキース）を抜いてア・リーグ単独２位に浮上した。この日は２戦連続猛打賞となる５打数３安打１本塁打２打点。一時は１割台だった打率は・２５６まで上昇。ＯＰＳも１．０２６まで上がった。この日、ドジャー