片付けても片付けても、あっという間に元通りになってしまうリビング。実はそれは家の中の「あること」がしっかりとできていないことが原因なんです。今回は整理収納アドバイザーFujinaoがリビングが散らかる原因と対策を解説いたします。【詳細】他の記事はこちら片付かない原因は性格ではない！片づけても片づけても、あっという間に元通りになってしまうリビング。きれいな状態が続かないと、「自分は片づけが苦手なのでは」と